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ЕС продлил санкции против РФ, исключив из списка 4 человек

14 марта 2025, 14:23

ЕС продлил санкции против РФ, исключив из списка 4 человек

Европейский Союз продлил санкции против российских граждан еще на шесть месяцев, однако исключил из списка четырех человек. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Ранее Венгрия заблокировала продление ограничений, но после интенсивных переговоров страны ЕС достигли компромисса: санкции продлили в обмен на исключение из списка четырех россиян.

По данным источника, из-под санкций вывели бизнесмена Владимира Рашевского, олигарха Вячеслава Кантора, сестру Алишера Усманова Гульбахор Исмайлову и министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Также из списка убрали трех недавно умерших россиян. Несмотря на изменения, санкционный список ЕС по-прежнему включает более 2400 физических и юридических лиц.

Напомним, президент США Дональд Трамп продлил действие режима чрезвычайного положения, введенного в 2014 году в связи с российской агрессией против Украины.

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