Беспилотник атаковал уникальный военный полигон в России

Удар по военному полигону в Нижегородской области РФ. Фото: кадр из видео

Днем 14 марта беспилотник атаковал территорию военного полигона и воинской части в поселке Мулино . Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на очевидцев.



О пострадавших неизвестно. Днем Росавиация сообщила, что Нижегородский аэропорт «Стригино» временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Власти атаку не подтверждали.



Согласно открытым данным, в Мулино расположен 333-й Центр боевой подготовки Западного военного округа. Это «уникальный объект», не имеющий, по заявлениям российских СМИ, аналогов в РФ и мире. Центр сочетает традиционные полигоны с современными компьютерными технологиями: комплексные тренажеры воссоздают поле боя в 3D, а физическая среда включает макеты городов и поселков для тактических учений. Полигон площадью 34×27 километров оснащен танкодромами, вододромами и различными тренировочными зонами. Пропускная способность центра – до 3 бригад в год, с возможностью обучения 700 военнослужащих одновременно и подготовки 30 000 человек ежегодно.

Напомним, что ночью 13 марта ГУР нанесло удар по замаскированному производству беспилотников в России.