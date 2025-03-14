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Марк Рютте: Трамп закрыл вопрос о членстве Украины в НАТО

14 марта 2025, 15:37

Марк Рютте: Трамп закрыл вопрос о членстве Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс больше не стоит на повестке дня. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.

Когда журналистка Аннмари Гордерн спросила его, действительно ли Дональд Трамп исключил возможность членства Украины в НАТО, Рютте ответил утвердительно: «Да».

Глава НАТО поддержал миротворческие усилия президента США и отметил, что его позиция о необходимости усиления европейской обороны принесет пользу Альянсу. По словам Рютте, «Трамп полностью предан НАТО».

Он также выразил мнение, что отношения Запада с Россией должны со временем нормализоваться.

«Если война каким-то образом завершится, будет логично, чтобы Европа и США шаг за шагом восстанавливали нормальные отношения с Россией», — отметил генсек.

По данным Bloomberg, в последние недели Рютте активно работал над сохранением единства трансатлантического альянса, поскольку президент США сократил поддержку Украины и заявил, что Вашингтон больше не будет играть традиционную роль гаранта безопасности Европы. Это заявление побудило европейские страны увеличить военные расходы и пересмотреть свою оборонную стратегию.

В четверг, 13 марта, Рютте встретился с Трампом в Белом доме, где они обсудили возможное прекращение огня в Украине при посредничестве США. Однако Европа была в значительной степени отстранена от этих переговоров, что вызвало недовольство среди европейских лидеров.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что украинская и американская делегации в рамках подготовки проекта мирного соглашения между Украиной и Россией обсудили вопросы территориального контроля, членства Украины в НАТО и другие элементы возможного урегулирования.

Глава Кремля Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.

12 марта Путин впервые с начала войны появился в военной форме перед камерами. Российские медиа показали кадры его визита в Курскую область (РФ).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать давление на Россию, чтобы добиться 30-дневного прекращения огня вслед за Украиной. Однако, по его словам, он надеется, что в этом не будет необходимости.

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