Марк Рютте: Трамп закрыл вопрос о членстве Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс больше не стоит на повестке дня. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.



Когда журналистка Аннмари Гордерн спросила его, действительно ли Дональд Трамп исключил возможность членства Украины в НАТО, Рютте ответил утвердительно: «Да».



Глава НАТО поддержал миротворческие усилия президента США и отметил, что его позиция о необходимости усиления европейской обороны принесет пользу Альянсу. По словам Рютте, «Трамп полностью предан НАТО».



Он также выразил мнение, что отношения Запада с Россией должны со временем нормализоваться.



«Если война каким-то образом завершится, будет логично, чтобы Европа и США шаг за шагом восстанавливали нормальные отношения с Россией», — отметил генсек.



По данным Bloomberg, в последние недели Рютте активно работал над сохранением единства трансатлантического альянса, поскольку президент США сократил поддержку Украины и заявил, что Вашингтон больше не будет играть традиционную роль гаранта безопасности Европы. Это заявление побудило европейские страны увеличить военные расходы и пересмотреть свою оборонную стратегию.



В четверг, 13 марта, Рютте встретился с Трампом в Белом доме, где они обсудили возможное прекращение огня в Украине при посредничестве США. Однако Европа была в значительной степени отстранена от этих переговоров, что вызвало недовольство среди европейских лидеров.



Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что украинская и американская делегации в рамках подготовки проекта мирного соглашения между Украиной и Россией обсудили вопросы территориального контроля, членства Украины в НАТО и другие элементы возможного урегулирования.



Глава Кремля Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.



12 марта Путин впервые с начала войны появился в военной форме перед камерами. Российские медиа показали кадры его визита в Курскую область (РФ).



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать давление на Россию, чтобы добиться 30-дневного прекращения огня вслед за Украиной. Однако, по его словам, он надеется, что в этом не будет необходимости.