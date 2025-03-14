Войска РФ ударили по центру Херсона, есть разрушения

Результат ударов войск РФ по центру Херсона. Фото: ГСЧС Херсонской области

Днем российские оккупанты нанесли удар по центральной части Херсона. В результате атаки загорелся легковой автомобиль, повреждены здания и другие транспортные средства. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.







На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали последствия удара и обследовали территорию, чтобы обезопасить местных жителей.







«К счастью, в результате атаки обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении спасателей.

Ранее стало известно, что в результате обстрела оккупированной Горловки ранены два человека.