Генштаб ВСУ опроверг окружение войск в Курской области

Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о якобы окружении украинских подразделений в Курской области.



В заявлении ведомства подчеркивается, что Россия распространяет подобные сообщения с целью информационного давления на Украину и её партнеров.



По данным Генштаба, ситуация в операционной зоне группировки войск «Курск» остается без существенных изменений.



За текущие сутки на данном направлении зафиксировано 13 боевых столкновений, однако угрозы окружения украинских сил нет.



Ранее российская сторона опубликовала видео, на котором запечатлена оставленная позиция гаубицы M777 в Курской области.