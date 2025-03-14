G7 угрожает России санкциями, если она откажется прекращать огонь — СМИ

G7 предупредили Россию об усилении санкций. Фото: открытые источники

Страны «Большой семерки» предупредила Россию о новых санкциях, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Об этом передает информационное агентство Reuters.



Члены G7 отметили необходимость надежных «механизмов безопасности» для обеспечения прекращения огня между Украиной и Россией.



«Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его соблюдая», — говорится в окончательном проекте заявления стран G7.



По словам официальных лиц G7, проект, одобренный высокопоставленными дипломатами, все еще нуждается в одобрении министров.



«Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных и надежных договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии», — заявили они.



Отметим, что в состав G7 входят Франция, США, Канада, Япония, Великобритания, Италия, Германия.



Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями, по результатам которых Киев принял предложение Вашингтона о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня.



13 марта Путин намекнул, что может выставить условия, при которых Россия пойдет на 30-дневное перемирие.