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G7 угрожает России санкциями, если она откажется прекращать огонь — СМИ

14 марта 2025, 17:39

G7 угрожает России санкциями, если она откажется прекращать огонь — СМИ

G7 предупредили Россию об усилении санкций. Фото: открытые источники G7 предупредили Россию об усилении санкций. Фото: открытые источники

Страны «Большой семерки» предупредила Россию о новых санкциях, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Члены G7 отметили необходимость надежных «механизмов безопасности» для обеспечения прекращения огня между Украиной и Россией.

«Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его соблюдая», — говорится в окончательном проекте заявления стран G7.

По словам официальных лиц G7, проект, одобренный высокопоставленными дипломатами, все еще нуждается в одобрении министров.

«Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных и надежных договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии», — заявили они.

Отметим, что в состав G7 входят Франция, США, Канада, Япония, Великобритания, Италия, Германия.

Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями, по результатам которых Киев принял предложение Вашингтона о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня.

13 марта Путин намекнул, что может выставить условия, при которых Россия пойдет на 30-дневное перемирие.

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