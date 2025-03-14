Охрана блокпостов, патрулирование, фильтрация в Мариуполе: троих бывших полицейских подозревают в госизмене

Троим бывшим полицейским Мариуполя заочно сообщено о подозрении в государственной измене. В 2022 году они предали присягу и перешли на сторону врага.



Бывшие сотрудники Мариупольского районного управления полиции ГУНП в Донецкой области начали сотрудничать с российскими оккупантами. Как сообщили в прокуратуре Донетчины, мужчины устроились на службу в так называемый «Мангушский районный отдел МВД ДНР».



Один из экс-полицейских, сотрудник сектора реагирования, используя захваченный служебный автомобиль, патрулирует город.



Еще один, ранее работавший инспектором сектора ювенальной превенции, проводил так называемые «фильтрационные мероприятия». Он выявлял и составлял списки участников АТО и сотрудников Национальной полиции Украины, которые затем передавал представителям незаконных вооруженных формирований «ДНР».



Бывший старший инспектор-дежурный сектора мониторинга дежурит в полицейской части.

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении в государственной измене двум бывшим сотрудникам незаконно созданной «исправительной колонии» в оккупированном Мариуполе.



Также перед судом предстанут восемь украинцев-участников российских войск, задержанных в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области.