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Клименко: убийство Ганула могло быть заказано спецслужбами РФ — что известно о стрелке

14 марта 2025, 18:27

Клименко: убийство Ганула могло быть заказано спецслужбами РФ — что известно о стрелке

Клименко: убийство Ганула могло быть заказано спецслужбами РФ — что известно о стрелке

Убийство общественного активиста Демьяна Ганула могло быть совершено по заказу спецслужб РФ, предполагает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Мы понимаем, что этот человек имел такую общественную позицию активную, и не исключаем, что это преступление совершено по заказу российских спецслужб. Но все мотивы будут установлены впоследствии», — сказал Клименко на брифинге в пятницу.

Он также подтвердил, что Ганул обращался за охраной, однако после задержания одного человека в рамках этого обращения повторных запросов от него не поступало.

«Руководитель службы безопасности области сказал только то, что действительно было его обращение, и в рамках этого обращения задокументировано лицо, которое сейчас находится под стражей. Следствие вели тогда следователи Национальной полиции, Служба безопасности оперативно сопровождала и способствовала раскрытию этого преступления. И как раз после того, как это лицо было задержано, больше с любыми обращениями относительно личной охраны Ганул не обращался, исходя из тех документов, которые у нас есть в наличии», — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Клименко, задержанный по подозрению в убийстве Ганула — военнослужащий, который 23 февраля был объявлен в розыск как лицо, самовольно оставившее воинскую часть.

«Он дезертир», — сказал министр.

В сети появилось видео, в котором подозреваемый в убийстве Ганула называет себя Сергеем Шалаевым. Он назвал свое звание — старший лейтенант ВСУ.

Справка

Демьян Ганул — украинский общественный деятель, волонтер, блогер, защитник прав животных и экологических инициатив. Родился 6 октября 1993 года, окончил исторический факультет Одесского педагогического университета имени К. Д. Ушинского.

Активно участвовал в Революции Достоинства и событиях 2 мая 2014 года в Одессе, противостоя пророссийским силам. Является основателем и руководителем общественной организации «Уличный фронт», а также возглавлял силовой блок одесского «Правого сектора».

Еще в июле 2024 года Ганул обращался в правоохранительные органы, подавая заявления в СБУ и полицию с просьбой о защите. Он сообщал, что российские источники распространяли в соцсетях информацию о его семье, а за нападение на него предлагалось вознаграждение до 10 тысяч долларов. Активист неоднократно получал угрозы. В России его заочно арестовали по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Одним из громких инцидентов, связанных с Демьяном Ганулом, стал конфликт с одесским фитнес-тренером, который выругался нецензурно в адрес сотрудников ТЦК. По данным СМИ, Ганул был причастен к избиению мужчины.

В 2024 году Ганул вступил в конфликт с одесским блогером Максом Рудадой, который проводил опросы во Львове и использовал русский язык. Ганул обвинил его в том, что он «продвигал русские нарративы» и призвал подписчиков сообщать о его местонахождении для «воспитательной беседы». Это привело к волне угроз в адрес Рудады.

В 2023 году активист Дмитрий Егоренко, известный своей борьбой с нелегальной торговлей сигаретами в Одессе, заявлял, что подвергался давлению и угрозам. В марте 2022 года группа молодых людей пришла к нему домой, и один из них, по его словам, представился Демьяном Ганулом.

«Из-за морального давления и скрытых угроз эти активисты недвусмысленно намекнули мне на то, что торговая точка находится под их опекой и что женщина, торгующая сигаретами, якобы передает часть контрабандных сигарет территориальной обороне Одессы», — утверждал Егоренко.

Ганул прокомментировал ситуацию так: «Был эпизод. Я приехал на встречу по просьбе своего товарища. Этот парень совершал непонятные набеги к его маме, которая что-то там продавала на базаре. Мы у него спросили, в чем проблема. Он не мог ничего объяснить и начал бросаться на товарища. Мы поехали, чтобы его не развивать».

20 января 2022 года Ганул вместе с другими активистами добился отмены концерта российского рэпера Басты в Одессе. Он лично обратился к владельцу заведения с требованием аннулировать выступление, и его просьба была удовлетворена. Это стало частью его активной позиции по противодействию российскому культурному присутствию в Украине в условиях войны.

Ганул неоднократно был замечен среди участников нападений на ЛГБТ-марши. Издание «Думская» писало, что он участвовал в нападении на одно из таких мероприятий, называя геев и лесбиянок «больными людьми». В 2022 году он заявил, что пересмотрел свои взгляды: «Впоследствии люди становятся мудрее, и я в том числе. Сейчас бы я напал? Скорее, нет».

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