Зеленский: Курская операция выполнила свою задачу, ситуация остается сложной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели, ослабив давление российских войск на другие участки фронта. Однако он отметил, что ситуация в этом регионе по-прежнему остается сложной.



«Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила», — сказал Зеленский во время общения с журналистами в пятницу.



По его словам, операция позволила отвлечь российские силы от Покровска в Донецкой области, а также от направлений в Харьковской области и города Сумы.



«Ситуация в Курской области, конечно, очень сложная… Наши ребята — настоящие герои. Они выдержали мощный удар. Люди сильные, понимающие, что в какой-то момент россияне могут остановиться на Покровском направлении. Так и получилось. Там ситуация стабилизирована, как и на Харьковском направлении», — добавил президент.



В вечернем обращении Зеленский сообщил, что Киев принимает предложение США о «безусловной тишине» в небе, на море и на линии фронта.



«Сейчас на столе — американское предложение безусловной тишины в небе, на море и на фронте. Украина принимает это предложение, и с этого мы можем начать быстрое движение к гарантированной безопасности, завершению этой войны и надежному миру», — заявил Зеленский.



Он подчеркнул, что переговоры с США продолжаются, и украинская сторона настроена конструктивно.

«Важно заставить Россию занять конструктивную позицию. Чтобы закончились все эти российские манипуляции, которые могут лишь затянуть войну», — отметил Зеленский.



Президент также поблагодарил всех союзников Украины за поддержку и усилия, направленные на достижение мира.



Киев представит свою позицию и актуальную информацию о ситуации на фронте во время саммита европейских партнеров, который состоится завтра, 15 марта.



«Завтра состоится саммит европейских партнеров. Мы представим нашу позицию и реальную информацию о том, что происходит — на фронте, а также в Курской области и во всех наших контактах с партнерами», — сказал Зеленский.

Владимир Путин заявил, что после его телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и первых контактов глав внешнеполитических ведомств наметился прогресс в российско-американских отношениях. Глава Кремля также заявил, что украинские военнослужащие, находящиеся в Курской области РФ, могут рассчитывать на сохранение жизни и достойное обращение, если сложат оружие и сдадутся в плен.



Ранее Трамп заявил, что «вооруженный конфликт необходимо завершить как можно скорее, а судьбы [якобы окруженных] солдат должны решаться в духе гуманности».



Генштаб ВСУ ранее заявил, что «угрозы окружения украинских подразделений нет». В командовании ВСУ отметили, что военные провели перегруппировку и заняли «более удобные рубежи обороны».