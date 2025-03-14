Удар по Кривому Рогу: количество раненых растет

В результате российского ракетного удара по жилому кварталу Кривого Рога вечером 14 марта получили ранения мирные жители. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Телеграм-канале.

Известно об 11 пострадавших.

«Количество пострадавших постоянно увеличивается. Пожары, которые возникли из-за вражеской атаки, потушили», — сообщил Лысак.

Повреждены 3 многоквартирных дома. Есть разрушения объектов бизнеса. Разбиты городские коммуникации. Обследование территории продолжается. Экстренные службы работают на месте удара.

Днем российские оккупанты нанесли удар по центральной части Херсона. В результате атаки загорелся легковой автомобиль, повреждены здания и другие транспортные средства. Вечером российские войска нанесли второй за день удар.