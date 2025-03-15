Россия запретила украинцам регистрировать недвижимость в оккупированных регионах до 2028 года

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ, запрещающий гражданам «недружественных государств» регистрировать недвижимость в оккупированных частях Украины. В этот список входят десятки стран — все государства Европейского Союза, США, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Япония, Австралия, Новая Зеландия и другие.



Согласно указу, до 1 января 2028 года запрещается государственная регистрация прав собственности иностранцев на недвижимое имущество в так называемых «воссоединенных регионах» — на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Запорожской и Херсонской областей.



Исключение возможно только при наличии специального разрешения, которое выдают оккупационные власти.



От запрета освобождены действующие и бывшие военнослужащие РФ, а также их семьи. Если иностранец воевал против ВСУ в составе российской армии, ему можно регистрировать недвижимость по упрощенной процедуре, как и другим оккупантам.



Таким образом граждане Украины — жители оккупированных регионов, которые не приобрели российское гражданство, по-прежнему лишены права покупать и продавать недвижимость.



Ранее мы писали, что оставшиеся без жилья в результате боевых действий жители Мариуполя, которые третий год ждут обещанного оккупационными властями нового жилья, вновь обратились к Путину. Затем жители захваченного города вышли на улицу и обратились к главе Кремля Владимиру Путину. По словам мариупольцев, их выселили из дома, в котором уже три года идет ремонт.