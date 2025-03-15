Массовые обстрелы Донетчины: разрушены 70 домов, есть раненые

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 3 292 российских удара по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области.
Обстрелы затронули 11 населенных пунктов: города Константиновка, Лиман, Мирноград, Родинское, Северск, села Андреевка-Клевцово (Искра), Долгая Балка, Зеленый Гай, Новоторецкое, Полтавка, Яблуновка.
В результате атак разрушены 83 гражданских объекта, среди них 70 жилых домов.
Последствия атак в разных населенных пунктах
- Константиновка: российские войска нанесли удар шестью бомбами «ФАБ-250» и артиллерией. Пострадали 2 мирных жителя, повреждены 2 многоквартирных и 36 частных домов, административное здание, автомобиль, 4 линии электропередач, 2 газопровода.
- Долгая Балка: удар бомбы «ФАБ-250» ранил 1 человека, разрушены 6 домов и хозяйственная постройка.
- Мирноград: российский дрон поразил гражданский автомобиль, ранив 2 мирных жителей. Город подвергся бомбовым и артиллерийским ударам, повреждены 2 многоквартирных и 7 частных домов.
- Северск: российские войска сбросили бомбу «ФАБ-250», ранен 1 человек.
- Ильиновская громада: три бомбы поразили Яблуновку, разрушив 3 частных дома. Еще одна бомба разорвалась в Полтавке, уничтожив 13 домохозяйств.
- Лиман: в результате удара БПЛА «Молния-2» поврежден частный дом.
- Андреевка-Клевцово: российские войска применили бомбу «УМПБ Д-30СН», разрушены частный дом, храм и гараж.