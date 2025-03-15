В результате обстрела Волновахского района ранены трое мирных жителей

Сегодня утром российские войска обстреляли центральную часть села Богатырь Волновахского района в Донецкой области. Об этом сообщили в прокуратуре Донетчины.



По предварительной информации, оккупант использовал реактивную систему залпового огня «Град». Снаряды попали в частный сектор, в результате чего ранены трое мирных жителей.



Окончательные последствия атаки по населенному пункту уточняются.



Под процессуальным руководством Волновахской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 3 292 российских удара по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. Ранены 6 человек.