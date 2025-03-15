Великобритания готовит план поддержки безопасности Украины

На следующей неделе в Великобритании состоится встреча военных планировщиков, где будут разработаны практические планы по поддержке безопасности Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.



«Наши военные встретятся в четверг на этой неделе здесь, в Великобритании, чтобы разработать сильные и надежные планы для поддержки мирного соглашения и гарантирования будущей безопасности Украины», — сказал Стармер на пресс-конференции после виртуальной встречи мировых лидеров по вопросу мира в Украине.



Британский премьер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предложил Путину путь к прочному миру, и теперь мировым лидерам предстоит сделать этот процесс реальностью.



«Сейчас именно тот момент, чтобы продолжать двигаться к результату, который мы хотим видеть. Остановить убийства. Достичь справедливого и длительного мира в Украине. И обеспечить прочную безопасность для всех нас», — заявил Стармер.



Ранее премьер Великобритании в субботу созвал видеоконференцию Коалиции воли в поддержку Украины, в которой приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте.

В последние месяцы активно обсуждается возможность размещения иностранного военного контингента на территории Украины в качестве гарантии безопасности. Ряд европейских стран выступил с поддержкой такой идеи. Однако Россия категорически против такого сценария.