Пять гражданских ранены за сутки в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В результате обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки, 15 марта, пострадали пять человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 15 марта россияне ранили 5 жителей Донецкой области: 3 в Багатире, по 1 в Белицком и Родинском», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3106 человек, пострадали — 6833 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 14 марта полиция зафиксировала 3 292 российских удара по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области.