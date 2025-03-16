Силы ПВО сбили над Украиной 47 дронов

ПВО сбили 7 БПЛА. Фото: Википедия

Оккупационные войска в ночь на 16 марта запустили по территории Украины 90 дронов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 47 БПЛА в девяти украинских областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«В ночь на 16 марта 2025 года (с 18:30 15 марта) противник атаковал 90 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда – Крым», — говорится в сообщении.





По состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили 47 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.



Кроме того, 33 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что в результате обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки, 15 марта, пострадали пять человек.