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Россияне атаковали прифронтовой город Родинское: ранен один человек, есть повреждения

16 марта 2025, 10:10

Россияне атаковали прифронтовой город Родинское: ранен один человек, есть повреждения

За 15 марта, российские оккупанты неоднократно атаковали Покровскую громаду Донецкой области. В городе Родинское пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

«В 10:30 российские оккупационные войска атаковали город Родинское. Враг ударил по северо-восточной части города, в результате чего пострадало гражданское лицо — мужчина 1968 года рождения и был поврежден частный дом», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что второй удар пришелся по восточной части города, было повреждено гаражное помещение.

Кроме того, россияне несколько раз обстреляли Покровск, информация о пострадавших не поступала:

Около 04:00 произошел обстрел северо-западной части Покровска. В результате обстрела повреждены 2 частных дома.

Также в 04:00 россияне нанесли удар по микрорайону «Солнечный». В результате обстрела повреждены 2 многоквартирных дома.

В 12:00 вражеский дрон попал в частный сектор юго-восточной части города. В результате обстрела поврежден частный дом.

Ранее мы писали, что в результате обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки, 15 марта, пострадали пять человек.

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