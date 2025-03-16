Захватчики обстреляли Константиновку: спасатели ликвидировали пожар

Россияне атаковали Константиновку. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 15 марта нанесли удар по жилому сектору Константиновки Донецкой области. В результате обстрела возникло возгорание двухэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



На месте происшествия пожарные оперативно ликвидировали пожар кровли и перекрытия дома на площади 200 кв. м.





Ранее мы писали, что российские военные за прошедшие сутки, 15 марта, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.