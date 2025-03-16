Армия РФ за неделю выпустила по Украине свыше тысячи БПЛА и бомб

Последствия ударов по Константиновке. Фото: ГСЧС

В течение недели российская армия активно атаковала территорию Украины с помощью ракет, авиационных бомб и дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Сотни обстрелов наших городов и общин за эту неделю: Черниговская, Херсонская, Донецкая, Харьковская, Днепровская, Одесская, Полтавская, Киевская, Николаевская, Запорожская и Сумская области. Россияне запустили более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет различных типов», — подчеркнул он.



Зеленский напомнил, что мир должен давить на Россию, для этого нужны решительные меры, в частности санкции.



«Украина, Европа, Америка и все в мире, кто хочет мира, — вместе мы можем обеспечить справедливый и долговременный мир», — добавил глава страны.



Ранее мы писали, чо оккупационные войска в ночь на 16 марта запустили по территории Украины 90 дронов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 47 БПЛА в девяти украинских областях.