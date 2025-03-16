Россия не имеет права голоса в вопросе присутствия миротворцев в Украине — Макрон

Макрон считает, что Россия не будет иметь права голоса по миротворческой миссии в Украине. Фото: Инстаграм президента Франции

Россия не имеет права решать, где именно будут размещаться европейские войска в Украине. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью региональным изданиям, передает Le Parisien-Aujourd'hui en France.



«Украина является суверенным государством, и если она просит войска союзников быть на своей территории, то это не дело России, принимать их или нет», — отметил он.



Как отмечается, работа над мирным планом Британии и Франции практически завершена. По словам французского лидера, цель не в том, чтобы создать военных, потому что самая большая армия в Европе — это украинская армия.



«Речь идет о развертывании по несколько тысяч человек от каждой страны в ключевых точках для проведения тренировочных программ и демонстрации нашей поддержки в долгосрочной перспективе», — резюмировал Макрон.



Ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил Дональду Трампу англо-французский план развертывания 30 тысяч европейских военных в Украине для обеспечения прекращения огня.