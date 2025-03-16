Известно, когда может состояться разговор Трампа с Путиным

В США сказали, когда может состояться разговор Трампа с Путиным. Фото AP

На следующей неделе ожидается разговор президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, передает CNN.



По его словам, Трамп и Путин, вероятно, поговорят в конце этой недели, поскольку дискуссии о прекращении огня в Украине активизируются.



«Я думаю, что на этой неделе у двух президентов состоится действительно хорошая и позитивная беседа», — сказал Виткофф, отметив позже, что ожидает достижения соглашения о прекращении огня в течение нескольких недель.



Спецпосланник Трампа отказался подробно рассказать о том, какие условия Путин выдвигает для прекращения огня, однако уточнил, что оккупированные регионы Украины будут участвовать в обсуждении вопроса о прекращении войны.



Кроме того, Виткофф добавил, что Путин «принимает философию президента Трампа», желающего прекращения войны, и выразил уверенность, что пауза в боевых действиях может наступить в течение нескольких недель.



Напомним, Трамп сообщил, что 17 марта появятся новости о переговорах с Украиной и Россией по прекращению огня.