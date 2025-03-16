За неделю ПВО уничтожила над Украиной более 850 российских целей

Украинские защитники в течение недели, с 10 по 16 марта, сбили 850 воздушных целей над Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



Противовоздушная оборона сбила:



▪️ 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23;

▪️ 515 ударных БПЛА типа Shahed;

▪️ 170 разведывательных БПЛА;

▪️ 172 БПЛА других типов.



В ведомстве отметили, что авиация совершила более 160 самолетовылетов, в частности - около 40 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск; более 80 — на истребительное авиационное прикрытие.



Кроме того, пилоты нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.



За неделю подразделения беспилотных авиационных совершили 440 боевых вылетов, из них:



- 327 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;

- 113 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.



В результате ударов уничтожено около 80 российских военных, а также уничтожено 19 укрытий и вражеских позиций.



Ранее мы писали, что только за неделю российская армия активно атаковала территорию Украины с помощью ракет, авиационных бомб и дронов.