За неделю ПВО уничтожила над Украиной более 850 российских целей

Украинские защитники в течение недели, с 10 по 16 марта, сбили 850 воздушных целей над Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
Противовоздушная оборона сбила:
▪️ 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23;
▪️ 515 ударных БПЛА типа Shahed;
▪️ 170 разведывательных БПЛА;
▪️ 172 БПЛА других типов.
В ведомстве отметили, что авиация совершила более 160 самолетовылетов, в частности - около 40 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск; более 80 — на истребительное авиационное прикрытие.
Кроме того, пилоты нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.
За неделю подразделения беспилотных авиационных совершили 440 боевых вылетов, из них:
- 327 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;
- 113 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.
В результате ударов уничтожено около 80 российских военных, а также уничтожено 19 укрытий и вражеских позиций.
Ранее мы писали, что только за неделю российская армия активно атаковала территорию Украины с помощью ракет, авиационных бомб и дронов.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях