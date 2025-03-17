В Кремле подтвердили, что разговор Путина и Трампа состоится уже 18 марта

В Кремле сделали заявление о разговоре Путина с Трампом. Фото: РИА Новости

Уже во вторник, 18 марта, может состояться телефонный разговор президента Америки Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. В Кремле подтвердили эту информацию. Об этом передает российское издание «Интерфакс».



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что телефонная беседа Путина и Трампа состоится, однако других деталей не раскрыл.



«Да, это, действительно, так. Во вторник готовится такой разговор», — сказал он.



Ранее мы писали, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что разговор президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина ожидается на этой неделе.



Кроме того, американский лидер заявил, что намерен провести переговоры с Владимиром Путиным 18 марта.