Войска РФ неожиданно начали продвигаться на юге Украины

Российские военные неожиданно начали наступление на юге Украины

Минобороны России в понедельник объявило о захвате села Степовое Запорожской области на юге Украины, в 40 км от города Запорожье.

Взятие населенного пункта пока не подтверждено визуально, однако об активизации действий российских войск в этом районе сообщили ВСУ, украинский OSINT-проект DeepState и сторонние наблюдатели. Последний раз в этом районе российская армия продвигалась в мае 2024 года.

Так, пророссийский военный блог «Дневник десантника» и военкор Юрий Котенок еще в субботу сообщали, что российские подразделения сумели прорвать оборону ВСУ на запорожском направлении.

ВС РФ взяли под контроль село Пятихатки, провели зачистку села Степовое, подошли к Малым Щербакам и ведут бои в Щербаках, писали блоги. «Два майора» утром в понедельник также сообщали о взятии Пятихаток и боях в Степовом, в районе Щербаков и Малых Щербаков.

Член Общественной палаты России Владимир Рогов сказал ТАСС, что на этом направлении Россия сумела занять около 8 кв. км и взять под контроль восточную часть Степового. Спустя час Минобороны отчиталось о взятии Степового целиком.

Украинский OSINT-проект DeepState 15 марта подтвердил активизацию действий российский войск в районе села Степовое. По данным проекта, ВС РФ удалось расширить серую зону в районе Пятихаток, сократив подконтрольную ВСУ территорию на 7 кв. км (на карте).

Об активизации российских войск на юге Украины в субботу заявлял также спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. По его данным, ВС РФ увеличили количество атак и обстрелов в Запорожской и Херсонской областях. Волошин считает, что это связано с улучшением погодных условий.