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Войска РФ неожиданно начали продвигаться на юге Украины

17 марта 2025, 15:50

Войска РФ неожиданно начали продвигаться на юге Украины

Российские военные неожиданно начали наступление на юге Украины Российские военные неожиданно начали наступление на юге Украины

Минобороны России в понедельник объявило о захвате села Степовое Запорожской области на юге Украины, в 40 км от города Запорожье. 

Взятие населенного пункта пока не подтверждено визуально, однако об активизации действий российских войск в этом районе сообщили ВСУ, украинский OSINT-проект DeepState и сторонние наблюдатели. Последний раз в этом районе российская армия продвигалась в мае 2024 года. 

Так, пророссийский военный блог «Дневник десантника» и военкор Юрий Котенок еще в субботу сообщали, что российские подразделения сумели прорвать оборону ВСУ на запорожском направлении. 

ВС РФ взяли под контроль село Пятихатки, провели зачистку села Степовое, подошли к Малым Щербакам и ведут бои в Щербаках, писали блоги. «Два майора» утром в понедельник также сообщали о взятии Пятихаток и боях в Степовом, в районе Щербаков и Малых Щербаков. 

Член Общественной палаты России Владимир Рогов сказал ТАСС, что на этом направлении Россия сумела занять около 8 кв. км и взять под контроль восточную часть Степового. Спустя час Минобороны отчиталось о взятии Степового целиком.  

Украинский OSINT-проект DeepState 15 марта подтвердил активизацию действий российский войск в районе села Степовое. По данным проекта, ВС РФ удалось расширить серую зону в районе Пятихаток, сократив подконтрольную ВСУ территорию на 7 кв. км (на карте). 

Об активизации российских войск на юге Украины в субботу заявлял также спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. По его данным, ВС РФ увеличили количество атак и обстрелов в Запорожской и Херсонской областях. Волошин считает, что это связано с улучшением погодных условий. 

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