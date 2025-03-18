Верим, что война закончится в этом году — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Украинская сторона согласна на безусловное прекращение огня и завершение войны в текущем году. Но противостояние продолжится, если Россия не примет предложение, которое лежит на столе. Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью для Firstpost, опубликованном накануне.

Так, чиновник назвал возможный режим тишины на 30 дней большим шагом вперед к установлению мира.

«Мы верим, что война закончится в этом году. Мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель - достичь справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира. Украина поддерживает предложение США о прекращении огня – временное прекращение огня. Мы ожидаем ответа России по поводу принятия безусловного прекращения огня. Это будет огромным шагом вперед, чтобы сделать этот мир ближе», – заявил министр.

При этом Сибига исключил компромисс по территориальной целостности Украины.

«Украина никогда не согласится на ограничение армии. Нет возможности ограничить наш выбор стать членом любого союза или любого альянса. Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности и суверенитету не будет. Украина никогда не признает ни одной части территорий, оккупированных россиянами. Эти вещи являются ключевыми и фундаментальными в нашем мирном процессе», – сказал глава МИД.

Он напомнил, что Россия не достигла ни одной стратегической цели в Украине.