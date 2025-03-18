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Трамп и Путин ведут переговоры о перемирии в Украине

18 марта 2025, 17:26

Трамп и Путин ведут переговоры о перемирии в Украине

Трамп и Путин ведут переговоры о перемирии в Украине. Фото: Х Трамп и Путин ведут переговоры о перемирии в Украине. Фото: Х

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин начали телефонные переговоры о прекращении войны в Украине. Как сообщает Reuters, в Вашингтоне надеются, что этот разговор убедит Москву согласиться на 30-дневное перемирие и перейти к долгосрочному мирному соглашению.

«Разговор идет хорошо, и он все еще продолжается», — написал заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино на платформе X.


Украина уже согласилась на предложенное США временное прекращение огня в крупнейшем европейском конфликте со времен Второй мировой войны. Однако на прошлой неделе Путин заявил, что поддерживает перемирие лишь в принципе и продолжит боевые действия, пока не будут выполнены ключевые условия Москвы.

Трамп рассчитывает убедить Путина не только прекратить огонь, но и обсудить возможные территориальные уступки со стороны Киева, включая контроль России над Запорожской атомной электростанцией.

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