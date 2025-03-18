У Зеленского назвали «красные линии» в мирных переговорах с РФ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОПУ

18 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу и поделился с представителями гражданского общества итогами переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом сообщил сам Ермак.



По его словам, Украина поддержала предложение США по безусловному 30-дневному прекращению огня.



«Как один из первых шагов к миру мы предложили обмен военнопленных, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей. В то же время важно, чтобы любые инициативы опирались на экспертную оценку. В частности, вопрос мониторинга режима тишины нуждается в четких механизмах и профессиональных наработках. Отдельно отметил наши «красные линии». Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих вооруженных сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими», – сказал глава ОПУ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, что должна сделать Россия для реализации 30-дневного перемирия.