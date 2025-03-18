Трамп прокомментировал разговор и договоренности с Путиным насчет войны в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

18 марта во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин договорились о немедленном прекращении огня между Украиной и Россией по всей энергетике и инфраструктуре. Об этом заявил сам Трамп.



По его словам, они с Путиным «будут быстро работать над достижением полного прекращения огня».



«И, наконец, прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, будь я президентом. Были обсуждены многие элементы мирного договора, в том числе тот факт, что тысячи солдат погибают, и как президент Путин, так и президент Зеленский хотели бы, чтобы это прекратилось. Этот процесс сейчас в полной силе и результативности. И мы надеемся выполнить эту работу ради человечества», – сказал президент США.

Напомним, что в ходе этих переговоров Путин заявил о подготовке большого обмена пленными между Украиной и Россией в формате «175 на 175».