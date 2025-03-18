Зеленский ответил, поддерживает ли Украина предложение прекратить удары по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский еще не общался с президентом США Дональдом Трампом после его разговора с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам Зеленский на встрече с журналистами, передает «Суспільне».



По его словам, он рассчитывает на разговор с Трампом.



«Мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить каким-либо оружием по энергетике. Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет совершить несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы», – отметил президент Украины.



Также Зеленский подтвердил, что 19 марта состоится обмен пленными с Россией.



«Это был заранее запланированный обмен», – добавил он.

Напомним, что 18 марта президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого последний пообещал прекратить атаки на энергетику и инфраструктуру Украины и якобы отдал соответствующий приказ российским военным. Также Путин заявил о подготовке большого обмена пленными между Украиной и Россией в формате «175 на 175».