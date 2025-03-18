Главное за день: О чем договорились Путин и Трамп. Загрязнение воды в оккупации

Политика



Телефонный разговор президента США Трампа и главы Кремля Путина длился более полутора часов.



Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимирам Путиным договорились о немедленном прекращении огня между Украиной и Россией по всей энергетике и инфраструктуре.



Путин назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий – отказ от помощи Украине со стороны союзников, обмен разведданными и остановка мобилизации. А также поддержал идею о подготовке большого обмена пленными между Украиной и Россией в формате «175 на 175».



В Украине опасаются, что Трамп может согласиться отдать Путину Одессу. Причины таких опасений не раскрываются, пишет американская газета The New York Times.



Общество



В прифронтовом Родинском Покровской громады Донецкой области остается около 1000 человек. В нет связи, электро-, газо- и водоснабжения. Трижды в неделю волонтеры World Central Kitchen раздают местным жителям горячие обеды.



По данным Мариупольского горсовета, в реках на оккупированной Донетчине высокий фон азота нитритного, фосфатов и ртути, а также локальные накопления нефтепродуктов. Со слов оккупантов, основные источники загрязнения — сток ливневых, дренажных вод, а также сброс в реку «недостаточно очищенных сточных вод хозяйственно-бытового и промышленного назначения».



В Мариуполе на месте бывшего детского лагеря отдыха «Орлёнок» оккупанты создают центр военной подготовки.



Боевые действия



Вечером 18 марта в Краматорске и Славянске прогремели взрывы. Часть Славянска осталась без света, есть раненые. По данным корреспондента «Новостей Донбасса», в Краматорске - «прилет» в промышленную зону.



Ночью в городе Мерефа Харьковской области был полностью уничтожен нефтеперерабатывающий завод. Атака двадцати российских дронов на НПЗ длилась два часа.



Командир тактической группы, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил об отводе Сил обороны на одном из участков фронта в Донецкой области. Это сможет сохранить жизнь украинским военным.