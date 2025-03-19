Российско-американские переговоры о прекращении огня в Украине пройдут 23 марта в Саудовской Аравии — Уиткофф

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Фото: Fox News

Следующие российско-американские переговоры о прекращении огня в Украине пройдут в воскресенье, 23 марта, в саудовской Джидде. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью американскому телеканалу Fox News.

Он напомнил, что стороны договорились о двух ключевых аспектах — прекращении ударов по энергетической и другой инфраструктуре, а также в акватории Чёрного моря.

«До недавнего времени у нас не было согласия по этим вопросам. Сегодня мы его достигли, и, думаю, от этого момента до полного прекращения огня осталось относительно немного», — отметил Уиткофф.

Он назвал Путина и Трампа «великими лидерами», которые «объединились ради блага человечества».

Отвечая на вопрос о прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры и целей в акватории Черного моря, Уиткофф сказал: «Я думаю, что оба этих вопроса уже согласованы с россиянами. Я, конечно, надеюсь, что украинцы согласятся на это». Он также добавил, что предлагаемое США 30-дневное прекращение огня должно касаться «энергетики и инфраструктуры в целом».

«Конечно, у нас еще есть несколько деталей, [которые нужно обсудить], но это начнется в воскресенье в Джидде. И помимо этого, [я надеюсь], мы перейдем к полному прекращению огня. Сегодня у нас был очень хороший разговор об инструментах, которые помогли бы достичь этого. Так что в целом, действительно положительные результаты», — сказал спецпосланник.

«Два великих лидера объединились ради человечества. И, честно говоря, это была честь для меня — сидеть и слушать этот разговор», — сказал Уиткофф о Путине и Трампе.

Напомним, Путин и Трамп 18 марта во время телефонного разговора договорились немедленно начать на Ближнем Востоке переговоры по мирному урегулированию в Украине.