В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза после атаки беспилотников

В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Краснодарском крае России возник пожар. Скриншот видео

В станице Кавказская под Кропоткиным Краснодарского края РФ после атаки БПЛА горит нефтебаза. Об этом сообщают местные жители, передает издание Baza.

В этом же районе находится нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского Трубопроводного Консорциума, которая была выведена из строя атакой от 17 февраля 2025 года, сообщала сама компания.

По данным украинских осинтеров, атакован пункт перевалки нефти «Кавказская».

Согласно информации оперштаба, пожар произошел на пункт перевалки нефти «Кавказская» из-за падения обломков беспилотника. Площадь возгорания 20 кв. метров.

Отмечается, что поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Эвакуированы 30 человек дежурной смены.

Работа предприятия приостановлена.