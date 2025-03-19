Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза после атаки беспилотников

19 марта 2025, 09:35

В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза после атаки беспилотников

В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Краснодарском крае России возник пожар. Скриншот видео В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Краснодарском крае России возник пожар. Скриншот видео

В станице Кавказская под Кропоткиным Краснодарского края РФ после атаки БПЛА горит нефтебаза. Об этом сообщают местные жители, передает издание Baza.

В этом же районе находится нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского Трубопроводного Консорциума, которая была выведена из строя атакой от 17 февраля 2025 года, сообщала сама компания.

По данным украинских осинтеров, атакован пункт перевалки нефти «Кавказская». 

Согласно информации оперштаба, пожар произошел на пункт перевалки нефти «Кавказская» из-за падения обломков беспилотника. Площадь возгорания 20 кв. метров. 

Отмечается, что поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. 

Работа предприятия приостановлена.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Пожар Россия нефтебаза атака дронов Краснодарский край
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главное за день: О чем договорились Путин и Трамп. Загрязнение воды в оккупации
18:13
Россияне изолируют от внешнего мира оккупированное Рубежное: в ОВА рассказали, что происходит
15:59
В реках оккупированной Донетчины обнаружили высокий фон ртути, фосфатов и накопление нефтепродуктов
12:05
Украина опасается потерять Одессу в ходе мирных переговоров — NYT
11:15
В оккупированном Мариуполе вместо детского лагеря строят военный центр
23:00
Главное за день: Войска РФ начали продвигаться на юге. Ситуация в Торецке нестабильная
21:32
Российский военный насмерть сбил пожилого жителя оккупированного Донецка
11:10
Оккупанты закрыли город Рубежное на въезд
21:00
Главное за день: Окружения ВСУ в Курской области нет, заявил Зеленский. Удары по железной дороге и энергосистеме
09:10
Россия запретила украинцам регистрировать недвижимость в оккупированных регионах до 2028 года
23:00
Главное за день: Трамп просит «пожалеть украинских военных». Удар по Кривому Рогу
16:40
Охрана блокпостов, патрулирование, фильтрация в Мариуполе: троих бывших полицейских подозревают в госизмене
15:38
В результате обстрела Горловки ранены два человека
13:29
Очередной акт вандализма: захватчики повредили каменные бабы на Луганщине
11:06
В оккупированном Донецке переполнены морги: трупы российских военных хранят в холодильниках для рыбы – «АТЕШ»
10:55
В оккупированном Мариуполе россияне забирают топливо из автобусов
09:29
На оккупированной Луганщине начали формировать «народные дружины»: им разрешили применять физическую силу – ОВА
23:00
Главное за день: Путин назвал условия перемирия. Эвакуация в Сумской области
15:40
«ДНР» утверждает, что задержала группировку, которая взорвала авто «полицейского» в Мариуполе
11:50
На оккупированной Луганщине внедрили пропагандистскую программу в детсадах: в ОВА рассказали, что известно
все новости
10:00
ВСУ одним ударом поразили сразу три редкие северокорейские САУ «Коксан» в Курской области
09:59
В Краматорске гремели взрывы: россияне атаковали промзону
09:43
В Доброполье уничтожили два кассетных боеприпаса
09:41
Партизаны устроили диверсию и сожгли автомобиль российских военных с дорогостоящим РЭБ в Донецке
09:36
Ракетная и дроновая атака на Украину: ПВО сбила 72 российские цели
09:35
В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза после атаки беспилотников
09:23
Российские войска за сутки ранили трех жителей Донецкой области
09:13
ГУР поразило корабли, системы ПВО, вертолет и РЛС российской армии в оккупированном Крыму
09:03
Российско-американские переговоры о прекращении огня в Украине пройдут 23 марта в Саудовской Аравии — Уиткофф
08:49
Российская армия продвинулась в Донецкой и Луганской областях – DeepState
08:27
В разговоре с Путиным не обсуждалась военная помощь Украине — Трамп
08:07
Три жителя Славянска пострадали из-за российской атаки
23:02
Украинская армия разгромила колонну российской бронетехники на Краматорском направлении: кадры
23:00
Главное за день: О чем договорились Путин и Трамп. Загрязнение воды в оккупации
22:34
Зеленский ответил, поддерживает ли Украина предложение прекратить удары по энергетике
21:49
В Краматорске и Славянске прогремели взрывы: сообщают о «прилете» в промзону, раненых и отключениях света
21:30
Трамп прокомментировал разговор и договоренности с Путиным насчет войны в Украине
20:11
В России разбился военный вертолет Ми-28: экипаж погиб
20:03
После разговора с Трампом Путин дал команду военным прекратить удары по энергообъектам Украины — Кремль
19:25
Под Суджей в Курской области с позиций сбежал с оружием российский комбат
все новости
ВИДЕО
Северокорейские САУ «Коксан» в Курской области. Фото: кадр из видео ВСУ одним ударом поразили сразу три редкие северокорейские САУ «Коксан» в Курской области
19 марта, 10:00
В Доброполье уничтожили два кассетных боеприпаса. Фото: кадр из видео В Доброполье уничтожили два кассетных боеприпаса
19 марта, 09:43
Сгоревший российский военный автомобиль в оккупированном Донецке. Фото: «АТЕШ» Партизаны устроили диверсию и сожгли автомобиль российских военных с дорогостоящим РЭБ в Донецке
19 марта, 09:41
В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Краснодарском крае России возник пожар. Скриншот видео В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза после атаки беспилотников
19 марта, 09:35
Удар по российскому кораблю в оккупированном Крыму. Фото: кадр из видео ГУР поразило корабли, системы ПВО, вертолет и РЛС российской армии в оккупированном Крыму
19 марта, 09:13
Колонна бронетехники ВС РФ на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинская армия разгромила колонну российской бронетехники на Краматорском направлении: кадры
18 марта, 23:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор