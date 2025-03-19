Ракетная и дроновая атака на Украину: ПВО сбила 72 российские цели

ПВО сбила 72 БПЛА. Фото: Lockheed Martin

Российская армия в ночь на 18 марта запустила по Украине четыре ракеты разных типов и 145 БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили 72 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 19 марта 2025 года (с 19:00 18 марта) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ», — говорится в сообщении.





По состоянию на 08:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 72 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.



Кроме того, 56 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что украинские защитники в течение недели, с 10 по 16 марта, сбили 850 воздушных целей над Украиной.