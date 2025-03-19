Партизаны устроили диверсию и сожгли автомобиль российских военных с дорогостоящим РЭБ в Донецке

Сгоревший российский военный автомобиль в оккупированном Донецке. Фото: «АТЕШ»

Агенты партизанского движения «АТЕШ» устроили диверсию и сожгли военный автомобиль в месте расположения российской армии в Буденовском районе оккупированного Донецка. Об этом сообщили в «АТЕШ».



Там находился командный состав 1-го дивизиона 933-го зенитно-ракетного полка ВС РФ.



«Нашим агентам достаточно было подождать, пока россияне закончат прием спиртного и лягут спать. После этого их авто загорелось. Судя по тому, кто пользовался транспортом, машина нечасто оказывалась близко к линии боевого столкновения, но при этом на ней был установлен дорогостоящий мобильный комплекс РЭБ, который также полностью уничтожен. Наши агенты незамеченными покинули место происшествия», – рассказали партизаны.

Напомним, что ГУР поразило корабли, системы ПВО, вертолет и РЛС российской армии в оккупированном Крыму.