В Доброполье уничтожили два кассетных боеприпаса. Фото: кадр из видео

Опасная находка в Доброполье: пиротехники ГСЧС уничтожили два кассетных осколочных боевых элемента. Об этом информирует Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.







В Доброполье, после обращения местных жителей, сапёры обнаружили два кассетных осколочных боевых элемента.



«Взрывоопасные предметы были уничтожены установленным способом», — об этом говорится в сообщении Главного управление ГСЧС Украины в Донецкой области.



Всего за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обнаружили и уничтожили 9 взрывоопасных предметов, обследовав 7,61 гектара территории в Краматорском и Покровском районах.