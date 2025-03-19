Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В Доброполье уничтожили два кассетных боеприпаса

19 марта 2025, 09:43

В Доброполье уничтожили два кассетных боеприпаса

В Доброполье уничтожили два кассетных боеприпаса. Фото: кадр из видео В Доброполье уничтожили два кассетных боеприпаса. Фото: кадр из видео

Опасная находка в Доброполье: пиротехники ГСЧС уничтожили два кассетных осколочных боевых элемента. Об этом информирует Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.



В Доброполье, после обращения местных жителей, сапёры обнаружили два кассетных осколочных боевых элемента.

«Взрывоопасные предметы были уничтожены установленным способом», — об этом говорится в сообщении Главного управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Всего за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обнаружили и уничтожили 9 взрывоопасных предметов, обследовав 7,61 гектара территории в Краматорском и Покровском районах.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
Кассетные боеприпасы
Организации
ГСЧС в Донецкой области

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: О чем договорились Путин и Трамп. Загрязнение воды в оккупации
18:13
Россияне изолируют от внешнего мира оккупированное Рубежное: в ОВА рассказали, что происходит
15:59
В реках оккупированной Донетчины обнаружили высокий фон ртути, фосфатов и накопление нефтепродуктов
12:05
Украина опасается потерять Одессу в ходе мирных переговоров — NYT
11:15
В оккупированном Мариуполе вместо детского лагеря строят военный центр
23:00
Главное за день: Войска РФ начали продвигаться на юге. Ситуация в Торецке нестабильная
21:32
Российский военный насмерть сбил пожилого жителя оккупированного Донецка
11:10
Оккупанты закрыли город Рубежное на въезд
21:00
Главное за день: Окружения ВСУ в Курской области нет, заявил Зеленский. Удары по железной дороге и энергосистеме
09:10
Россия запретила украинцам регистрировать недвижимость в оккупированных регионах до 2028 года
23:00
Главное за день: Трамп просит «пожалеть украинских военных». Удар по Кривому Рогу
16:40
Охрана блокпостов, патрулирование, фильтрация в Мариуполе: троих бывших полицейских подозревают в госизмене
15:38
В результате обстрела Горловки ранены два человека
13:29
Очередной акт вандализма: захватчики повредили каменные бабы на Луганщине
11:06
В оккупированном Донецке переполнены морги: трупы российских военных хранят в холодильниках для рыбы – «АТЕШ»
10:55
В оккупированном Мариуполе россияне забирают топливо из автобусов
09:29
На оккупированной Луганщине начали формировать «народные дружины»: им разрешили применять физическую силу – ОВА
23:00
Главное за день: Путин назвал условия перемирия. Эвакуация в Сумской области
15:40
«ДНР» утверждает, что задержала группировку, которая взорвала авто «полицейского» в Мариуполе
11:50
На оккупированной Луганщине внедрили пропагандистскую программу в детсадах: в ОВА рассказали, что известно
все новости
10:00
ВСУ одним ударом поразили сразу три редкие северокорейские САУ «Коксан» в Курской области
09:59
В Краматорске гремели взрывы: россияне атаковали промзону
09:43
В Доброполье уничтожили два кассетных боеприпаса
09:41
Партизаны устроили диверсию и сожгли автомобиль российских военных с дорогостоящим РЭБ в Донецке
09:36
Ракетная и дроновая атака на Украину: ПВО сбила 72 российские цели
09:35
В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза после атаки беспилотников
09:23
Российские войска за сутки ранили трех жителей Донецкой области
09:13
ГУР поразило корабли, системы ПВО, вертолет и РЛС российской армии в оккупированном Крыму
09:03
Российско-американские переговоры о прекращении огня в Украине пройдут 23 марта в Саудовской Аравии — Уиткофф
08:49
Российская армия продвинулась в Донецкой и Луганской областях – DeepState
08:27
В разговоре с Путиным не обсуждалась военная помощь Украине — Трамп
08:07
Три жителя Славянска пострадали из-за российской атаки
23:02
Украинская армия разгромила колонну российской бронетехники на Краматорском направлении: кадры
23:00
Главное за день: О чем договорились Путин и Трамп. Загрязнение воды в оккупации
22:34
Зеленский ответил, поддерживает ли Украина предложение прекратить удары по энергетике
21:49
В Краматорске и Славянске прогремели взрывы: сообщают о «прилете» в промзону, раненых и отключениях света
21:30
Трамп прокомментировал разговор и договоренности с Путиным насчет войны в Украине
20:11
В России разбился военный вертолет Ми-28: экипаж погиб
20:03
После разговора с Трампом Путин дал команду военным прекратить удары по энергообъектам Украины — Кремль
19:25
Под Суджей в Курской области с позиций сбежал с оружием российский комбат
все новости
ВИДЕО
Северокорейские САУ «Коксан» в Курской области. Фото: кадр из видео ВСУ одним ударом поразили сразу три редкие северокорейские САУ «Коксан» в Курской области
19 марта, 10:00
В Доброполье уничтожили два кассетных боеприпаса. Фото: кадр из видео В Доброполье уничтожили два кассетных боеприпаса
19 марта, 09:43
Сгоревший российский военный автомобиль в оккупированном Донецке. Фото: «АТЕШ» Партизаны устроили диверсию и сожгли автомобиль российских военных с дорогостоящим РЭБ в Донецке
19 марта, 09:41
В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Краснодарском крае России возник пожар. Скриншот видео В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза после атаки беспилотников
19 марта, 09:35
Удар по российскому кораблю в оккупированном Крыму. Фото: кадр из видео ГУР поразило корабли, системы ПВО, вертолет и РЛС российской армии в оккупированном Крыму
19 марта, 09:13
Колонна бронетехники ВС РФ на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинская армия разгромила колонну российской бронетехники на Краматорском направлении: кадры
18 марта, 23:02

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор