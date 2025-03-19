ВСУ одним ударом поразили сразу три редкие северокорейские САУ «Коксан» в Курской области

Северокорейские САУ «Коксан» в Курской области. Фото: кадр из видео

Аэроразведчики 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов СБС ВСУ во взаимодействии с подразделением реактивной артиллерии поразили три редкие северокорейские САУ «Коксан» в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ.



Артиллерийские установки, которые армия РФ получила как военную помощь от Северной Кореи, были спрятаны среди деревьев. Для дополнительной маскировки и защиты от FPV-дронов россияне установили на них так называемые «мангалы».



Операторы полка обнаружили САУ и скорректировали по ним огонь реактивной артиллерии, которая применила осколочно-фугасные и кассетные боеприпасы.



САУ М1978 «Коксан» – наиболее дальнобойная ствольная артиллерийская система армии КНДР. Она оснащена 170-мм пушкой с дальностью стрельбы до 60 километров.

Напомним, что это уже второе поражение САУ «Коксан» во время российско-украинской войны. Впервые эту установку поразили в феврале на Луганщине.