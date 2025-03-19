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ВСУ одним ударом поразили сразу три редкие северокорейские САУ «Коксан» в Курской области

19 марта 2025, 10:00

ВСУ одним ударом поразили сразу три редкие северокорейские САУ «Коксан» в Курской области

Северокорейские САУ «Коксан» в Курской области. Фото: кадр из видео Северокорейские САУ «Коксан» в Курской области. Фото: кадр из видео

Аэроразведчики 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов СБС ВСУ во взаимодействии с подразделением реактивной артиллерии поразили три редкие северокорейские САУ «Коксан» в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ.

Артиллерийские установки, которые армия РФ получила как военную помощь от Северной Кореи, были спрятаны среди деревьев. Для дополнительной маскировки и защиты от FPV-дронов россияне установили на них так называемые «мангалы».

Операторы полка обнаружили САУ и скорректировали по ним огонь реактивной артиллерии, которая применила осколочно-фугасные и кассетные боеприпасы.

САУ М1978 «Коксан» – наиболее дальнобойная ствольная артиллерийская система армии КНДР. Она оснащена 170-мм пушкой с дальностью стрельбы до 60 километров.

Напомним, что это уже второе поражение САУ «Коксан» во время российско-украинской войны. Впервые эту установку поразили в феврале на Луганщине.

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