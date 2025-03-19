Стали известны имена участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского

Американское издание Politico сообщило, что в тайных переговорах с ведущими политическими оппонентами президента Украины Владимира Зеленского участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и его зять Джаред Кушнер.
Издание ссылается на информацию украинских законодателей.
Среди представителей окружения Трампа, принимавших участие во встречах, только Уиткофф занимает официальную должность, отмечает газета.
По данным Politico, в Вашингтоне считают, что Зеленский может проиграть возможные президентские выборы на Украине.
Ранее сообщалось, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, а также с представителями партии «Европейская солидарность», связанной с экс-президентом Петром Порошенко. Ключевой темой обсуждений стало проведение президентских выборов в стране.
Юлия Тимошенко 6 марта рассказала, что в ходе тайных переговоров с представителями администрации США не обсуждала вопрос о проведении выборов.
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