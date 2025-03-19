ВСУ ударили по базе оккупантов в детском лагере Скадовска. Фото: АТЕШ

В Скадовске уничтожены оккупанты, скрывавшиеся в детском лагере. Об этом сообщает телеграм-канал украинского сопротивления «АТЕШ».



По данным агентов «АТЕШ» из Скадовска, 16 марта Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по расположению российских военных в детском лагере «Орлятко». В это время на территории лагеря находился личный состав на восстановлении.

В результате удара потери оккупантов составили более 10 ликвидированных (двухсотых) и несколько десятков раненых (трехсотых).



Отмечается, что россияне цинично прятались на территории детского лагеря, скрывая свое присутствие. Однако избежать справедливого возмездия им не удалось.

Напомним, партизаны устроили диверсию и сожгли автомобиль российских военных с дорогостоящим РЭБ в Донецке.