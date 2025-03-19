ВСУ ударили по базе оккупантов в детском лагере Скадовска

В Скадовске уничтожены оккупанты, скрывавшиеся в детском лагере. Об этом сообщает телеграм-канал украинского сопротивления «АТЕШ».
По данным агентов «АТЕШ» из Скадовска, 16 марта Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по расположению российских военных в детском лагере «Орлятко». В это время на территории лагеря находился личный состав на восстановлении.
В результате удара потери оккупантов составили более 10 ликвидированных (двухсотых) и несколько десятков раненых (трехсотых).
Отмечается, что россияне цинично прятались на территории детского лагеря, скрывая свое присутствие. Однако избежать справедливого возмездия им не удалось.
Напомним, партизаны устроили диверсию и сожгли автомобиль российских военных с дорогостоящим РЭБ в Донецке.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях