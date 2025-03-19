Зеленский поговорит с Трампом: дата

Зеленский сегодня поговорит с Трампом. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Главная тема — урегулирование войны в Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Финляндии.



«Сегодня (19 марта) у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали. Я думаю, детали следующих шагов. У нас была действительно хорошая встреча наших команд. Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно», — отметил он.



Кроме того, Зеленский планирует обсудить с Трампом следующие шаги по прекращению войны. Также, по словам главы государства, ожидает услышать детали разговора лидера США с главой Кремля.





Ранее мы писали, что телефонный разговор президента США Трампа и главы Кремля Путина длился более полутора часов 19 марта. Лидер Америки заявил, что во время телефонного разговора с Владимирам Путиным договорились о немедленном прекращении огня между Украиной и Россией по всей энергетике и инфраструктуре.