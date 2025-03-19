Войска РФ получили приказ о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины — Минобороны России

Российские военные получили приказ о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сегодня сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что после телефонного разговора президентов США и РФ Путин как Верховный главнокомандующий отдал приказ о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщает Минобороны РФ.
До этого о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре заявлял Кремль.
В момент получения приказа в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области, пишет Минобороны.
Российская ПВО самостоятельно сбила эти беспилотники. Ведомство уточняет, что шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», а один — дежурным истребителем ВКС России.
В то же время украинские Воздушные силы сообщают, что сбили 145 российских беспилотников. Два из них попали в здания больниц в Сумской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 марта россияне обстреляли Славянск Донецкой области, в результате чего в городе частично пропал свет, три человека получили ранения.
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