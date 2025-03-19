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Зеленский рассказал, что произойдет, если США остановят передачу разведданных Украине

19 марта 2025, 13:06

Зеленский рассказал, что произойдет, если США остановят передачу разведданных Украине

Российский ракетный комплекс «Искандер». Фото: Минобороны РФ Российский ракетный комплекс «Искандер». Фото: Минобороны РФ

Россия будет хотеть, чтобы западные партнеры не помогали Украине, потому что это ослабление украинских позиций. Об этом в Финляндии во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это выглядит очень странно.

«Если ты не собираешься дальше воевать против нас и действительно хочешь мира – имею в виду Путина – то почему бы тебе бояться украинской армии? Для чего ты делаешь все, чтобы ослабить нашу армию или ослабить защиту наших людей? Потому что когда мы говорим о прекращении важной помощи, например, обмена разведанными, то что самое главное? Что мы теряем, если у нас нет этих данных? У нас есть свои и от других партнеров данные. Но что мы теряем если у нас нет американских разведданных? Например, мы теряем точность полета или выхода баллистики. Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать? Для чего ему бороться, чтобы президент Трамп остановил эту информацию?», – сказал Зеленский

Президент отметил, что такие требования являются неадекватными.

«Это говорит о том, что Путин хочет, чтобы мы не получали информацию, когда летит баллистика по украинским гражданским. Потому что баллистикой они бьют по гражданской инфраструктуре. Значит он хочет, чтобы мы не знали об этих атаках, а наши люди не шли в бомбоубежище. То есть все это говорит о продолжении войны», – добавил он.

Напомним, что 18 марта президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого последний для мирного соглашения потребовал полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведданных Украине.

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