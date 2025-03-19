Энергетики вернули свет в семь населенных пунктов Донетчины

Свет вернули в 7 населенных пунктов, в почти 8 тысяч домов жителей Донетчины. Фото: ДТЭК

За двое суток специалисты компании «ДТЭК» Донецкие электросети восстановили электроснабжение в семи населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



17 и 18 марта энергетики смогли попасть к местам повреждений после обстрелов и оперативно устранить их. Благодаря этому электричество снова появилось почти в 8 тысячах домов жителей региона.



В компании отмечают, что делают все возможное для быстрого восстановления света, как только это позволяет безопасность и военные дают разрешение на проведение ремонтных работ.

Ранее «ДТЭК» восстановил свет в 1,7 тыс. домов Донецкой области.