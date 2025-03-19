Силы обороны под Часовым Яром уничтожили российскую самоходную пушку «Гиацинт-С»

Под Часовым Яром уничтожили дальнобойную артустановку - самоходную пушку. Фото: скриншот с видео

В Донецкой области украинские военнослужащие уничтожили российскую дальнобойную артиллерийскую установку — самоходную пушку «Гиацинт-С». Это произошло под городом Часов Яр. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«Оккупанты спрятали пушку среди зданий, но наши аэроразведчики не только нашли ее, но и поразили двумя дронами-камикадзе. Также в статус «200» пошел оккупант вместе со своим квадроциклом, на котором решил покататься. Ну, а определенное количество штурмовиков российской армии буквально «сгорело» на работе», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие на Северском направлении с помощью дронов и ствольной артиллерии уничтожили колонну техники российских оккупантов.