Для мирных жителей закрыли въезд в Суджу Курской области

Въезд в Суджу Курской области РФ для мирных жителей закрыт. Тех, кто пережил оккупацию, вывозят из города. Об этом сообщает издание Meduza.
Суджа находилась под контролем ВСУ с начала августа 2024 года.
«12 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении города, но его жители, которые уехали, пока не могут вернуться домой», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что после того, как город вернулся под контроль России, остававшихся в нем жителей эвакуируют.
Им обещают, что «после зачистки» они смогут вернуться назад. Некоторые из них назад не хотят, другие говорят, что планируют возвращаться, но «пока даже рано об этом думать» — в Судже разрушена инфраструктура, город нужно разминировать.
Meduza опубликовала фотографии, как теперь выглядит район Курской области вблизи украинской границы.
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