Для мирных жителей закрыли въезд в Суджу Курской области

Въезд в Суджу Курской области России закрыт для мирных жителей. Фото: Meduza

Въезд в Суджу Курской области РФ для мирных жителей закрыт. Тех, кто пережил оккупацию, вывозят из города. Об этом сообщает издание Meduza.

Суджа находилась под контролем ВСУ с начала августа 2024 года.

«12 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении города, но его жители, которые уехали, пока не могут вернуться домой», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что после того, как город вернулся под контроль России, остававшихся в нем жителей эвакуируют.

Им обещают, что «после зачистки» они смогут вернуться назад. Некоторые из них назад не хотят, другие говорят, что планируют возвращаться, но «пока даже рано об этом думать» — в Судже разрушена инфраструктура, город нужно разминировать.

Meduza опубликовала фотографии, как теперь выглядит район Курской области вблизи украинской границы.