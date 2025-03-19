Бербок станет председателем Генассамблеи ООН осенью 2025 — BILD

Глава МИД Германии Анналена Бербок с осени займет пост председателя Генассамблеи ООН. Фото: BILD

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с осени займет пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает немецкое издание BILD.



Срок полномочий председателя Генассамблеи составляет один год. Уже в мае Бербок должна представить в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке свою рабочую программу, а в сентябре официально приступить к обязанностям.



При этом, как отмечает издание, Бербок изначально не стремилась к этой должности. В Берлине не секрет, что она хотела остаться министром иностранных дел и активно участвовала в предвыборной кампании партии «Зелёные».



По слухам, после поражения партии она начала рассматривать пост председателя Генассамблеи как альтернативный карьерный вариант. Должность председателя Генассамблеи ООН носит представительский характер и включает руководство заседаниями. Пост ротируется ежегодно.



Германия в последний раз занимала его в 1980 году. По данным BILD, после поражения «Зелёных» на выборах Бербок обратилась за поддержкой к лидеру ХДС Фридриху Мерцу. При его содействии должность в ООН была согласована.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 8 февраля 2022 года посещала поселок Широкино в Донецкой области, по которому на тот момент проходила линия фронта между украинской армией и боевиками группировки «ДНР».



Также 10 января 2023 года она приезжала в Харьков вместе с тогдашним главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.