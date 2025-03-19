Кого РФ лишила права собственности на оккупированных территориях. Разъясняем новое постановление Путина

Государственная дума Российской федерации должна была в начале 2025 года принять законопроект № 8262418, который упростил бы адаптацию украинских документов на недвижимое имущество к российскому законодательству. Вместо этого Путин принял постановление, наоборот, лишающее возможности всех граждан Украины, которые имеют недвижимость на оккупированной территории, переоформить права собственности.



Постановление №1103 было принято Путиным 14 марта 2025 года.

Мы проанализировали текст документа. Предоставляем разъяснения

В документе разделяются юридические и физические лица-собственники имущества. Юридические лица — граждане «недружественных государств», а также юридические лица РФ, представляющие интересы граждан «недружественных государств», до 1 января 2026 года не имеют права совершать действия по регистрации прав на имущество без разрешения специальной комиссии.



Все остальные граждане «недружественных государств» (то есть физические лица) не имеют права осуществлять действия по регистрации прав на недвижимое имущество, которое находится на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, по законам РФ без специального разрешения до 1 января 2028 года.



То есть все доверенности, консульские, неконсульские, с апостилем, без апостиля, сейчас не имеют значения, потому что решение, регистрировать или не регистрировать имущество будет принимать специальная комиссия.



Специальные комиссии будут формировать руководители оккупационной власти в регионах — на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херонской и Запорожской областей.



В случае отказа в регистрации оккупанты оставляют право владельцам или их представителям — юридическим лицам подать документы повторно, если владелец таки получит российский паспорт.



Запрет на регистрацию имущества без разрешения специальной комиссии не распространяется на граждан «недружественных государств», которые пошли воевать в состав российской армии, а также детей, опекунов, родителей, совладельцев недвижимого имущества «граждан недружественных государств», которые пошли воевать в состав российской армии.

То есть начиная с 14 марта большинство граждан Украины, которые имеют имущество на оккупированных РФ территориях, с российской точки зрения, теряют свое право на частную собственность на тех территориях.



С точки зрения украинского законодательства и международного права, они сохраняют свое право собственности, а никакие сделки с их собственностью, которые осуществляет оккупант, не имеют юридической силы.

Полный список стран, которые Россия считает недружественными к себе: Австралия, Албания, Андорра, Багамские острова, Великобритания (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории), государства-члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань (Китай), а также Украина, Черногория, Швейцария, Япония.