На Луганщине ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его «подозревают» в призывах наносить ракетные удары по ВС РФ

Задержание жителя оккупированной Луганской области. Фото: кадр из видео

В Луганской области ФСБ задержала уроженца оккупированного города Должанск, который якобы призывал ВСУ наносить ракетные удары по Мариуполю и Белгороду. Об этом сообщило прокремлевское агентство «ТАСС» со ссылкой на так называемое «Управление ФСБ по ЛНР».



Его «подозревают в призывах к терроризму». Оккупанты заявили, что мужчина якобы с личного аккаунта в интернет-мессенджере опубликовал в проукраинском интернет-сообществе комментарии с призывами нанести ракетные удары по Мариуполю и Белгороду, в частности по российским военным.

Напомним, что россияне изолируют от внешнего мира оккупированный город Рубежное в Луганской области.