После контактов Вашингтона с Москвой Трамп и Зеленский поговорили по телефону

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским длился около часа. Основное внимание было уделено предыдущей беседе Трампа с Путиным и попыткам согласовать позиции Украины и России по их требованиям и ожиданиям.



«Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился примерно один час. Значительная часть разговора основывалась на вчерашнем разговоре с президентом Путиным с целью согласования запросов и потребностей России и Украины. Мы находимся на правильном пути», — написал Трамп в соцсети Truth Social.



Он добавил, что попросит государственного секретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов.



«Это заявление будет опубликовано в ближайшее время», — отметил Трамп.

Напомним, во время вчерашнего телефонного разговора Владимир Путин поддержал идею американского президента Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. При этом Путин поставил условие полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления развединформации Украине, сообщили в Кремле по итогам разговора лидеров РФ и США.



Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося 18 марта, вопрос военной поддержки Украины не поднимался.