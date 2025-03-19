К построению фортификаций в Донецкой области привлечены 14 областей Украины

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что 14 областей Украины привлечены к построению фортификационных сооружений в регионе. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.



По его словам, с начала широкомасштабного вторжения было сделано огромное количество фортификационных сооружений.



«В этом направлении работы не приостанавливаются, сейчас мы работаем в этом направлении, 14 областей нам помогают. Почти со всех уголков нашей страны ребята приезжают и помогают и зимой, и в снег, и в дождь, помогают в этом направлении все коммунальные службы, предприниматели, шахтеры, техника, все сплотились», — отметил он.



Ранее мы писали, что строительство фортификационных сооружений в городах и селах Донецкой области продолжаются. Также чиновники сейчас работают над созданием материального резерва в громадах.