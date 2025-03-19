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Украина определит ключевые объекты, которые нельзя атаковать, а в Белом доме не увидели вчерашнее нарушение со стороны РФ

19 марта 2025, 18:16

Украина определит ключевые объекты, которые нельзя атаковать, а в Белом доме не увидели вчерашнее нарушение со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовит перечень энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов, которые не должны подвергаться ударам со стороны России в рамках возможного соглашения о частичном прекращении огня. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.

«Если у нас будет такое соглашение, то будет и список объектов. У нас уже есть перечень гражданских, энергетических и инфраструктурных объектов, и мы обязательно его подготовим и передадим нашим партнерам. Если россияне не будут наносить удары по нашим объектам, мы также не будем атаковать их», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такое соглашение может работать только при посредничестве и гарантиях США, поскольку любые договоренности с Россией на практике оказываются недействительными.

«Обещаний и заявлений Путина о том, что он отдает приказ не наносить удары по энергетической инфраструктуре, недостаточно. Эта война сделала нас очень прагматичными. Вчерашний удар — яркий тому пример. Путин сказал, что приказал не атаковать энергетику и гражданскую инфраструктуру, но после этого последовали 145 ударных дронов, 4 ракеты С-300, 2 баллистические ракеты «Искандер». Были обстреляны железнодорожные объекты, предприятия агропромышленного комплекса, повреждены 21 жилой дом. Слов недостаточно», — подчеркнул Зеленский.

Реакция Белого дома

Главный советник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в свою очередь заявил, что РФ во вторник вечером не нарушила соглашение и не атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру.

В эфире Bloomberg TV он заявил, что атаки российских беспилотников произошли до того, как Владимир Путин издал приказ о прекращении ударов по энергетическим объектам Украины.

«Президент Путин издал приказ в течение 10 минут после своего звонка с президентом, который поручил российским силам не атаковать ни одну украинскую энергетическую инфраструктуру. И любые нападения, которые произошли прошлой ночью, произошли бы до того, как этот приказ был отдан», — сказал Уиткофф.

Какие объекты могут войти в список

Энергетическая система Украины — одна из крупнейших в Европе, включающая генерацию, передачу, распределение и потребление электроэнергии. В ее состав входят различные типы электростанций, разветвленная сеть линий электропередачи и инфраструктура, обеспечивающая стабильность энергоснабжения.

К числу критически важных объектов, которые могут быть включены в перечень, относятся атомные электростанции (АЭС), тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Критически важными объектами также являются линии электропередачи высокого напряжения (750, 330, 220 кВ), подстанции и распределительные пункты, соединяющие электростанции с потребителями. Основным оператором выступает НЭК «Укрэнерго», распределительные сети обслуживаются региональными операторами (облэнерго).

В перечень могут войти региональные распределительные станции (110 кВ и ниже), питающие стратегически важные объекты, такие как промышленные предприятия, медицинские учреждения, системы водоснабжения и транспортную инфраструктуру.

Украина работает в объединенной энергосистеме ENTSO-E, поэтому международные соединения также могут быть включены в перечень объектов, нуждающихся в особой защите.

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Напомним, что 18 марта президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого последний пообещал прекратить атаки на энергетику и инфраструктуру Украины и якобы отдал соответствующий приказ российским военным.

В Минобороны РФ заявили, что в момент получения приказа в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. Российская ПВО якобы  самостоятельно сбила эти беспилотники. Ведомство уточняет, что шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», а один — дежурным истребителем ВКС России.

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